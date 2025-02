Placée en liquidation judiciaire à la fin de l'été, l'entreprise Maugein, qui compte plus d'un siècle d'existence, va finalement rouvrir. Elle est reprise par quatre salariés qui se sont lancés le défi de faire perdurer ce savoir-faire qui se fait de plus en plus rare en France.

Un défi pour faire perdurer le patrimoine. En Corrèze, les accordéons Maugein ont un peu plus d’un siècle d’existence. L’entreprise est née à Tulle en au début du siècle dernier, devenant l’un des emblèmes de la ville. Mais ces dernières années ont été très difficiles pour cette fabrique historique d'accordéons, l’une des dernières du pays, menacée de disparition.

80 accordéons par an

À la fin de l'été, il n'y a plus qu'une dizaine de salariés lorsque ce petit bout de patrimoine tricolore est placé en liquidation judiciaire. Parmi eux, Christophe, un passionné qui travaille là depuis huit ans. Aujourd'hui, il est actionnaire majoritaire de Maugein et a repris la société avec trois autres salariés, eux-aussi co-actionnaires.

"L'idée, c'est d'adapter la structure au marché français, avec des quantités un peu réduites. L'ébénisterie, la mécanique, l'accordage, la partie électronique aussi... Maugein c'est à peu près 80 accordéons par an. On entend de l'accordéon, dans de la variété, dans du rock, dans du rap même... On devrait arriver à s'en sortir."

"Ça aurait été dramatique pour l'histoire de cette ville"

Un projet de reprise qui est également un véritable soulagement pour le maire de Tulle, Bernard Combes. "Maugein Tulle, le nom a été acheté par la ville à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Mais plus que le nom, il fallait garder aussi l'activité et la production. Si on avait perdu les deux, ça aurait été dramatique pour l'histoire de cette ville. D'autant que l'on avait en parallèle une 'cité de l'accordéon et des patrimoines' [des parcours touristiques dans Tulle, ndlr] qui incarnait aussi ce savoir-faire."

Fermé depuis septembre, l'atelier corrézien devrait reprendre la fabrication d'accordéon dès le mois prochain.