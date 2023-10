Marseille : un collège infesté par les punaises de lit ferme jusqu'à nouvel ordre

Elles s'incrustent partout sans y être invitées, jusqu'à s'immiscer au cœur de l'actualité. Les punaises de lit s'attaquent désormais aux établissements scolaires après avoir déjà investi certains cinémas ou encore quelques trains. À Marseille, le collège Joséphine Baker, situé dans le 3e arrondissement, a dû fermer ses portes et restera clos jusqu'à la fin de la semaine.

Un temps nécessaire pour traiter, aérer et nettoyer les lieux, mais aussi de comprendre le degré exact de cette infestation. Si cet établissement est flambant neuf, il se trouve dans un îlot de pauvreté au cœur du quartier Saint-Mauront, l'un des plus déshérités de Marseille.

Organiser les leçons et les devoirs à distance

Après la découverte de punaises dans plusieurs salles de classe, la décision de fermer les portes du collège a été prise ce lundi en fin de journée. De quoi prendre de cours les parents d'élèves, à l'image de Kacem. "À la dernière minute, on a reçu un message comme quoi l'établissement serait fermé jusqu'à nouvel ordre. On ne s'attendait pas à ça et on a commencé à se poser des questions : comment vont faire les enfants ? Vont-ils nous ramener des bestioles à la maison ? J'ai inspecté mon enfant et je lui ai dit de laisser toutes ses affaires dehors ou les mettre dans un plastique et de préparer l'eau chaude pour désinfecter".

La reprise des cours aura lieu lundi prochain si et seulement si la situation est sous contrôle à ce moment-là. L'urgence, pour le corps enseignant, est désormais d'organiser les leçons et les devoirs à distance via les tablettes et les applications remises aux élèves à la rentrée. Des professeurs, eux aussi, surpris par l'annonce de la fermeture, notamment du côté du syndicat SNES-FSU où l'on craint que ces mesures se multiplient dans les semaines à venir.