«C'est la magie de Noël toute la journée» : au marché de Noël de Strasbourg, les premiers visiteurs comblés

La 453e édition du traditionnel marché de Noël de Strasbourg a ouvert vendredi. En raison du niveau "urgence attentat" du plan Vigipirate, le dispositif de sécurité a été renforcé avec la multiplication de patrouilles Sentinelle par trois et l’utilisation, pour la première fois, de drones de surveillance. Mais pas de quoi gâcher la fête. De nombreux visiteurs profitent déjà de cette ambiance unique.

"À croire que le Père-Noël va surgir de nulle part"

Lorsque le grand sapin de 30 mètres de haut s'illumine sur la place Kléber, la magie de Noël opère instantanément. "C'est magnifique", "c'est très beau", "il est immense, c'est vraiment très chouette", lancent ces visiteurs.

Depuis vendredi, des milliers de touristes profitent des décorations, du vin chaud et de cette ambiance unique comme le décrit Fred et sa famille venus du Texas. "Strasbourg, c'est fantastique. Il y a du bon vin et il y a du chocolat. Il y a tout ! J'ai goûté les saucisses blanches ! C'est la magie de Noël toute la journée. À croire que le Père-Noël va surgir de nulle part", rigole-t-il au micro d'Europe 1.

Trois millions de visiteurs attendus

Joël vend du chocolat sur le marché de Noël de Strasbourg depuis huit ans. Pour lui et pour d'autres, cet événement est un moment important pour les commerçants. "On est très contents de voir du monde cette année. Ça fait plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Pourvu que ça continue et vive le marché de Noël de Strasbourg !" lance-t-il. Près de trois millions de visiteurs sont attendus à Strasbourg jusqu'au 24 décembre.