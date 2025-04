«J'ai vraiment un attachement au Père François» : à Strasbourg, les jeunes catholiques célèbrent le pape défunt

Plus de dix ans après sa visite en Alsace, les Strasbourgeois n'ont pas oublié le pape François. Une messe a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame ce mercredi soir, l'occasion pour de nombreux jeunes catholiques de prier en sa mémoire.

Après la mort du pape François, les hommages se poursuivent en France. A Strasbourg, les habitants n'ont pas oublié la visite du souverain pontife en 2014 pour s'adresser aux institutions européennes. Une messe a été célébrée dans la mythique cathédrale Notre-Dame, où des centaines de fidèles sont venus prier en sa mémoire.

Un registre de condoléances à disposition

À côté de l'hôtel, un très beau portrait du pape François souriant, pendant que l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Pascal Delannoy, célèbre la messe. "Notre prière se fait aussi action de grâce, immense merci pour tout ce que le Père François a donné à l'Église et au monde", fait-il résonner dans la cathédrale.

Dans la foule, beaucoup de jeunes catholiques se recueillent. "C'est important d'être là, même étant catholique baptisé en 2022, j'ai vraiment un attachement au Père François. Pour moi, c'était une manière de pouvoir montrer qu'on est là et qu'on prit pour lui", avance Abel. "Même si je suis loin, je me dis que là où je suis, je peux prier pour lui. Et je pense qu'il faut prier encore plus pour élire notre nouveau pape", ajoute Aude.

À l'entrée de la cathédrale de Strasbourg, un registre de condoléances est mis à disposition de ceux et celles qui souhaitent adresser un dernier message au pape François, registre qui sera envoyé dans quelques jours au Vatican.