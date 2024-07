Manifestations «anti-bassines» dans le Poitou : plus de 3.000 gendarmes et policiers mobilisés

Plus de 3.000 gendarmes et policiers seront mobilisés pour les manifestations annoncées vendredi et samedi dans le Poitou contre les "bassines", des réserves d'irrigation contestées, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des unités mobiles arriveront "dès mardi", a précisé le ministre lors d'une présentation du dispositif de sécurité à la préfecture des Deux-Sèvres, à la veille de l'ouverture du "Village de l'eau", un campement militant installé jusqu'à dimanche sur la commune de Melle dans les Deux-Sèvres.

10.000 personnes attendues par les organisateurs

Cinq hélicoptères seront aussi déployés, ainsi qu'une dizaine de drones, pour surveiller les lieux du rassemblement et des manifestations annoncées pour la fin de semaine sur le site d'une future réserve d'eau à Saint-Sauvant dans la Vienne et au terminal agro-industriel du port de La Rochelle.

À quelques jours des Jeux olympiques, au moins 10.000 personnes sont attendues par les organisateurs du Village de l'eau, dont font partie notamment le collectif Bassines Non Merci, le mouvement des Soulèvements de la Terre, Attac, l'union syndicale Solidaires et la Confédération paysanne.

À 15 km de Sainte-Soline

Le lieu du rassemblement est situé à une quinzaine de kilomètres de Sainte-Soline, où le chantier d'une autre "bassine" avait donné lieu à de violents affrontements en mars 2023 entre militants radicaux et forces de l'ordre lors d'une manifestation alors interdite.

Pour cette nouvelle mobilisation, les autorités s'attendent à une participation de 6.000 à 8.000 personnes, dont "un millier de personnes qu'on pourrait qualifier de dangereuses, de violentes ou de radicalisées", a ajouté Gérald Darmanin.