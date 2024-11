Manche : une baleine à bosse sans vie retrouvée échouée au large de Réville

C'est une triste découverte faite sur les côtes normandes. Au large de Réville, dans le Val de Saire dans la Manche, une baleine à bosse de 7 à 10 mètres de long et qui pèse environ 10 à 12 tonnes selon la préfecture maritime, s'est échouée ce dimanche 10 novembre, rapporte France Bleu. Le cétacé sans vie était en train de dériver, lorsque les garde-côtes sont intervenus sous le regard de dizaines de curieux venus assister aux opérations.

Le maire de la ville, Yves Asseline, raconte à nos confrères de France Bleu Cotentin qu'il a été prévenu "par les pompiers et les policiers peu avant 10 heures". "On a déjà eu eu des dauphins échoués sur nos côtes, des phoques, mais à ma connaissance jamais de baleine", précise-t-il, soulignant que la présence de cette baleine avait été largement relayée sur les réseaux sociaux en ce week-end prolongé du 11 novembre.

La baleine extraite de la Manche pour éviter "tout risque sanitaire"

Le cétacé a été pris en charge par les gendarmes en fin de journée, puis chargé dans un camion pour être ensuite autopsié et analysé, explique la préfecture de la Manche. Ces analyses doivent faire la lumière sur les circonstances de la mort de cette baleine, et permettre d'"écarter tout risque sanitaire lié aux conséquences de son échouage à proximité de la côte". L'animal était effectivement "plein de gaz" à son arrivée, affirme le maire de Réville.

Comment expliquer la présence de cette baleine près de nos cotes ? Gérard Mauger, le président du groupe d'études des cétacés du Cotentin, expose toujours à nos confrères de France Bleu que "les effectifs de baleines à bosse sont de plus en plus nombreux depuis 40 ans après avoir été fortement décimées par des épisodes de chasse. Elles migrent vers les eaux tropicales l'hiver pour mettre bas et c'est lors de cette migration qu'elles peuvent passer près de nos côtes".

Sur BFM Normandie, Marc Giraud, porte-parole de l'association pour la protection des animaux sauvages, avançait plusieurs hypothèses, dont les potentielles collisions avec des grands bateaux, la pollution sonore sous l'eau ou encore les pollutions chimiques. En octobre dernier, une autre baleine à bosse avait été aperçue, en vie, nageant dans la Seine.