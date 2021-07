"Maman, tu vas faire tes devoirs !" : on a demandé à des enfants de punir leurs parents

Qui n’a jamais rêvé d’inverser les rôles ? On a demandé à plusieurs enfants de punir leurs parents. La cigarette, les télévisions et les réseaux sociaux, les adultes aussi ont des vices que leurs têtes blondes veulent corriger. Et ils envisagent même de les remplacer par des personnalités ! Sur ce dernier point, les plus jeunes sont d’ailleurs très inventifs… Le chroniqueur humoristique d'Europe 1 Clément Lanoue a compilé pour vous les meilleures de leurs réponses.

"Bon maintenant maman, tu vas faire tes devoirs j'en ai marre hein ! Y'a un moment pour travailler, un moment pour se reposer !", hurle l’un des premiers mini-interviewés, au micro d’Europe 1. Priver leurs parents de lecture, de télévision ou encore de Candy Crush, voilà comment les enfants aimeraient bien parfois se venger. "Maman, t'arrête de fumer et de gueuler au téléphone", lance un petit garçon. "Merci de clore votre cavité buccale", imite ironiquement un second. "Arrête ton téléphone tout de suite et occupe-toi de tes enfants !", brame une dernière.

"Oh non, qu’est-ce que c’est gênant !"

Et après les avoir punis, ces douces progénitures choisissent de rejeter leur parent. Normal, un papa ou une maman trop collant, "c’est la honte !". Un des enfants interrogés raconte cette situation que nous avons tous vécue. "Devant les potes, t'es dans la voiture et ta mère, elle te fait un bisou", raconte-t-il. Juste avant de commenter : "oh non, qu’est-ce que c’est gênant !".

Le message est passé : pendant les vacances il faudra se tenir à carreaux. Et à la rentrée, pour le traditionnel bisou avant la journée d’école, une distance de sécurité de 20 mètres du portail devra être respectée. Sauf pour une petite fille interrogée, qui a finalement compris tout l’intérêt de supporter un tout moment gênant. "Moi, je m'en fiche du moment que je n'ai pas à marcher", marmonne-t-elle.

Jeff Tuche, Mbappé et Mister V, les papas de l'année

Enfin, certains enfants sont passés à la solution radicale : changer de parents (au moins pour 24 heures). "En papa, je prendrais Jeff Tuche pour manger des frites tous les jours et en maman, ce serait Joséphine ange gardien. Elle pourra faire apparaître ce que je veux faire, où je veux. Ce serait la belle vie comme ça !", rêve une tête blonde.

L’un des interviewés du jour préfère tout miser sur l’humour. "Moi comme papa, je voudrais Mister V comme ça, on se tape des barres tous les jours. Et comme maman Dora l'exploratrice, pour ne jamais se perdre", détaille-t-il. Un petit malin choisit Kylian Mbappé pour avoir "plus de temps d’écran".

Mais la plus astucieuse est celle qui fait mouche : "moi je ne veux pas changer de parents parce que je les aime même s'ils sont parfois énervants". C’est finalement elle, la grande gagnante de cette expérience.