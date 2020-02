Malgré les critiques, Marlène Schiappa revient sur le plateau de "Balance ton post"

Après un premier passage très commenté l'an dernier, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité hommes femmes et de la lutte contre les discriminations, sera une nouvelle fois l'invitée jeudi soir de Cyril Hanouna dans Balance ton post sur C8. Une émission entièrement consacrée aux discriminations avec un titre de débat pour le moins explicite : la France est-elle raciste ?

"Rester en contact avec une partie de la population"

Europe 1 a demandé à Marlène Schiappa ce qu'elle attendait de l'émission et surtout pourquoi elle a accepté de se rendre à nouveau sur le plateau de Cyril Hanouna. "Dans le cadre d'une stratégie interministérielle de lutte contre les discriminations, c'est l'occasion pour moi de pouvoir écouter ce que les gens qui regardent l'émission ont à dire sur le sujet", a soutenu la secrétaire d'Etat.

"Quand on est responsable politique, le plus grand risque c'est de se trouver déconnecté. Cyril Hanouna est un des capteurs, parmi d'autres, qui permet de rester en contact avec une partie de la population, qui ne vaut pas plus ou moins qu'une autre", s'est justifiée Marlène Schiappa au micro d'Europe 1.

Sous le feu des critiques

Pour beaucoup, l'idée même d'aller chez Cyril Hanouna pose problème. C'était le cas l'an dernier, lors de la diffusion de l'émission qui avait été suivie par plus d'un million de téléspectateurs. Marlène Schiappa s'était retrouvée sous le feu des critiques, notamment de la part des politiques.

"Les critiques c'est normal qu'elles s'expriment, on est en démocratie", concède la secrétaire d'Eta, avant d'ajouter qu'elle avait "moins apprécié le fait d'être huée par plusieurs dizaines d'élus de la République qui considéraient que l’émission n'était pas assez bien pour eux, et qu'il ne fallait pas y aller car elles n'était pas à la hauteur".