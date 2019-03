Mal au ventre, température élevée, toux... ce livre qui donne des conseils pratiques aux parents inquiets

Fièvre, toux, maux de ventre... En attendant le docteur, le livre de Jimmy Mohamed, médecin pour SOS médecins, paru mercredi, balaie en 25 chapitres les maladies les plus courantes des enfants et prodigue des conseils pratiques pour les parents inquiets.

Éviter le Coca pendant une gastro. L'erreur la plus courante commise par les parents, selon le docteur Mohamed, c'est de croire que les enfants ont de la fièvre si le thermomètre dépasse 37°C. Or la fièvre ne commence qu'à 38°C. Autre idée reçue, le Coca-Cola est bon pour les gastro-entérites. En réalité, cela ne sert à rien. "Il y a une charge qui entraîne la déshydratation. Donc le Coca est mauvais pour la gastro. En revanche, le sucre du Coca arrête les vomissements. Mais on pourrait donner du jus de pomme, cela aurait le même effet", explique Jimmy Mohamed au micro d'Europe 1.

Une angine qui fait mal au ventre. Et quand un enfant a mal au ventre, le médecin conseille de regarder aussi sa gorge." Quand un enfant a une angine, il a souvent mal au ventre", observe le spécialiste. "Et les parents ne le comprennent pas toujours. Lorsqu'un enfant a de la fièvre, il a de petits ganglions au niveau du cou. Mais il a les mêmes dans le ventre et ceux-ci se mettent à gonfler et ça fait très mal."

Pas de bain froid pour faire baisser la température. Autre geste à éviter : donner un bain frais à un enfant qui a de la fièvre. Cela ne sert à rien, et en plus il risque de faire un malaise.