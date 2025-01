Gare au 3 janvier ! Selon l'Insee, c'est le jour où l'on meurt le plus chaque année

L'Insee a analysé tous les décès sur le sol français entre 2004 et 2023. Sur les vingt dernières années, ils ont notamment observé que contrairement à ce que l'on pourrait penser, les personnes âgées meurent moins en été, et que le 3 janvier était le jour de l'année où il y avait le plus de décès.

Quel jour meurt-on le plus de l'année ? Si la question peut paraître étonnante, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a la réponse ! Il s'agit du 3 janvier, soit ce vendredi.

Virus et facteurs psychologiques

Chaque année, le 3 janvier, en moyenne 1.900 personnes décèdent, contre 1.600 les autres jours. Ce pic s'explique d'abord parce qu'il y a plus de décès en hiver, notamment chez les personnes âgées, à cause des virus comme le Covid-19 ou la grippe. Mais ces décès du Nouvel an auraient aussi une autre explication, détaille Chloé Tavan de l'Insee.

"C'est un jour qui suit les fêtes de fin d'année, Noël et le jour de l'an notamment. On peut penser qu'il y a des facteurs de nature psychologique qui vont jouer derrière, ce qu'on appelle le report de la mort d'une personne qui serait malade ou en fin de vie et qui pourrait retarder l'inévitable pour profiter d'un moment de convivialité en famille supplémentaire", analyse-t-elle.

Attention au "Birthday effect"

Par ailleurs, le jour de votre anniversaire est aussi l'un des jours les plus meurtriers de l'année. "Ce résultat a été appelé Birthday effect ou le syndrome de l'anniversaire. On peut penser que pour les plus jeunes, ça va être plutôt un moment de comportements à risques, des accidents de la route, des chutes, mais aussi des accidents cardio vasculaires pour les personnes peut-être d'âges intermédiaires, liés à la consommation excessive d'alcool", explique la spécialiste.

À l'inverse, le 15 août, peu de décès sont enregistrés. L'Institut a remarqué que l'on meurt moins les jours fériés, notamment à l'hôpital. Cela s'explique parce que moins d'interventions chirurgicales sont prévues lors des congés.