«Ma sécurité», l'application qui veut lutter contre l'insécurité dans les transports

Le RER francilien aura des cousins. Ces dernières années, de nombreuses villes comme Lyon ou Lille affichaient leur volonté de créer un réseau de trains plus efficace que les TER, à l'image de ce qu'il se fait en région parisienne. Objectif, mieux relier les banlieues au centre-ville et offrir une alternative à la voiture.

Ces projets deviendront finalement réalité. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ce dimanche dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Mais, si cette infrastructure vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays, elle souffre de nombreux défauts, parmi lesquelles : l'insécurité.

Un tchat avec les forces de l'ordre

Le sujet est préoccupant, particulièrement chez les femmes. Près de 94% d'entre elles racontent qu'elles ont déjà subi des remarques, des insultes et parfois aussi des agressions sexuelles durant leurs voyages dans les transports en commun. Alors, pour y remédier, Le gouvernement veut doubler rapidement les effectifs de policiers et gendarmes en Ile-de-France et dans huit grandes villes. Et en attendant que le recrutement s'organise, une application doit permettre d'améliorer la sécurité des passagers.

Avec "Ma sécurité", les victimes peuvent contacter directement via un tchat, les forces de l'ordre. "Si une personne est dans l'impossibilité de composer le 17, elle peut utiliser ce tchat pour dire 'Voilà, je me trouve à tel endroit. Je rencontre telle difficulté' et nous pourrons prévenir pour qu'une patrouille puis être dépêchée sur place", explique l'un des concepteurs de l'application, le commissaire Jérémie Vasseur.

Disponible sur toutes les plateformes

Violences, harcèlement ou simplement sentiment d'insécurité, il ne faut absolument pas hésiter à utiliser l'application, insiste le commissaire. Un outil qu'aurait aimé avoir Lou, utilisatrice des transports en commun, lorsqu'elle a été agressée sexuellement. "Dans mon wagon, il y avait un homme qui avait un regard très gênant sur moi, sur mon corps. Et il s'est arrangé pour vraiment sortir collé à moi et à ce moment-là, il m'a touché les fesses. Je me suis surtout sentie impuissante", relate-t-elle. "Si j'avais eu l'application, j'aurais envoyé un message pour dire qu'il avait un regard insistant et après, le fait qu'il m'a touché", assure Lou. Désormais disponible, l'application "Ma sécurité" est téléchargeable sur l'App store et le Google Play Store.