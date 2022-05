Lyon : un chef étoilé redonne le goût des aliments à Clara, atteinte d'une maladie rare

Clara est une petite fille de 11 ans, souffrant d'une maladie rare qui l'empêchait de déglutir et de manger normalement. Elle est alimentée en permanence par sonde gastrique et ne peut plus avaler aucun aliment, sous peine de vomissement ou de fausse-route. Mais, depuis peu, la petite fille a pu retrouver le gout de son dessert préféré, le macaron. Les Hospices Civils de Lyon, où elle est suivie, ont collaboré avec le Chef étoilé lyonnais Christian Têtedoie pour mettre au point un spray au goût de macaron, sans danger pour Clara, et qui lui permet de retrouver cet arôme incomparable.

"Un véritable moment de bonheur"

Il y a un an, avec l'aide de sa tante, elle écrit donc au chef étoilé Christian Têtedoie, pour savoir s'il pourrait mettre au point quelque chose qui aurait le goût du macaron, son dessert préféré. Le résultat, c'est un spray concocté par le chef. "On fait des décoctions pour concentrer les goûts au maximum, saveur vanille et amande pour le macaron", explique le chef. "Le spray va pschitter des microgouttelettes qui vont venir tapisser la bouche de tous ces arômes sans aucune injection. Et pour Clara qui n'avait pas pu manger depuis 11 ans, cela a été un véritable moment de bonheur", ajoute-t-il.

Ce que confirme Clara elle-même et sa tante Nora. "J'ai trouvé ça très bon !", dit la jeune fille. "Elle redécouvre le goût, chose qu'elle avait perdue après tant de mois de réanimation. C'est bon, c'est savoureux et c'est ça, aujourd'hui qui la porte et qui fait, je pense, oublier un peu la maladie", développe sa tante.

Un spray amené à se généraliser

Une recouverte du plaisir capitale pour la guérison, estime, Véronique Randon, du service réanimation de l'hôpital Femme, Mère enfant. "C'est comme ouvrir une pochette surprise dans laquelle on capterait les instants de bonheur. Et c'est plaisir, c'est une marche en avant au niveau santé", explique la spécialiste.

Le spray Têtedoie existe aussi en goût compotée de fraises et chocolat. Son utilisation va bientôt pouvoir se faire pour tous les malades qui ont des difficultés à s'alimenter.