«C'est extrêmement inquiétant» : en Gironde, la perspective des feux de forêt inquiète déjà

Après les incendies qui ont ravagé 30.000 hectares de forêt en Gironde lors de l'été 2022, Emmanuel Macron avait promis de nouveaux moyens pour l'anticipation et la gestion des feux de forêt. Ces promesses datent d'octobre et depuis plus de nouvelles. Pourtant, le printemps approche et risque d'amener son lot de feux de forêt. Les services d'incendie et de secours manquent toujours cruellement de matériel.

Recours à la solidarité

Plus de la moitié des camions de lutte contre les feux ont été endommagés l'été dernier. Des réparations sont en cours mais elles ont été retardées par les difficultés d'approvisionnement en pièces détachées. Déjà, les équipes sur place ont recours à la solidarité pour affronter les risques du printemps.

"On s'est fait prêter 15 camions par le département de l'Hérault qui est en zone sud et qui est donc moins soumis aux feux de printemps. Ces camions arrivent cette semaine et vont être dispatchés dans les différents centres de secours avant la fin du mois", explique Marc Vermeulen, patron du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

Un hiver et un printemps sec

D'après Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde, les moyens supplémentaires promis par l'État tardent à venir : "Il y a évidemment le sujet des moyens aériens et de leur pré-positionnement. Sur les financements du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), nous n'avons pas de réponse à ce stade".

"C'est extrêmement inquiétant. L'hiver sec et le printemps, qui s'annonce pour l'instant relativement sec, prévoient des conditions qui risquent d'être pire que ce que nous avions connu au début de l'été 2022", poursuit-il.

Venant d'être nommé, le nouveau préfet de la Nouvelle Aquitaine assure pousser dans le sens d'un pré-positionnement d'avions bombardiers d'eau à Mérignac.