L'université de Lille interdit la conférence sur la Palestine avec Jean-Luc Mélenchon

L'université de Lille a finalement tranché. Elle n'accueillera pas ce jeudi après-midi la conférence pro-Palestine qui devait se tenir en présence de Jean-Luc Mélenchon et à l'initiative de l'association "Libre Palestine". "Les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats" en raison de la montée "préoccupante" des tensions internationales après "l'escalade militaire intervenue les 13 et 14 avril au Moyen-Orient", souligne l'université dans un communiqué.

L'événement qui avait inquiété les opposants de la France insoumise ainsi que la communauté juive qui y voyait une provocation. Même au sein de l'université, certains craignaient de voir émerger un discours antisémite. Sur l'affiche de la conférence, on pouvait notamment apercevoir un logo qui raye Israël de la carte du Proche-Orient. La militante controversée Rima Hassan devait également y prendre part.

La conférence "dans un autre lieu", affirme l'entourage de Mélenchon

La conférence se tiendra "dans un autre lieu", a indiqué l'entourage de Jean-Luc Mélenchon à l'AFP. La conférence organisée par une association étudiante pro-palestinienne, "Libre Palestine", avait été autorisée "en fin de semaine dernière" dans le cadre de "la liberté d'information et d'expression" prévue par le code de l'Education, précise l'université.

Mais les tensions "se répercutent à l'échelle nationale et locale, tout comme à l'université", souligne la direction pour expliquer sa décision. Invitant à la "mesure dans les propos tenus", elle déplore la "pression exercée sur l'autonomie pédagogique et scientifique des établissements d'enseignement supérieur".