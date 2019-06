Luc Barruet : "Il y a encore de gros enjeux internationaux dans la lutte contre le sida"

KARL ZÉRO ET SES TONTONS FLINGUEURS

Du 21 au 23 juin 2019 à l'Hippodrome Longchamp, des dizaines d'artistes se réuniront pour le festival Solidays, un événement majeur dans la lutte contre le sida. Chez Karl Zéro lundi, Luc Barruet, fondateur de l'association Solidarité Sida et de Solidays, revient sur le combat contre la maladie.

"Sur les nouvelles contaminations, cela ne baisse pas : on est toujours autour de 6.000 à 7.000 contaminations par an en France", déplore Luc Barruet. "Pour les militants que nous sommes, force est de constater qu'il y a encore du boulot", ajoute-t-il au micro d'Europe 1. Mais c'est surtout au niveau international que le fondateur de Solidarité Sida constate un gros retard. "À peine un malade sur deux a accès à un traitement dans le monde". Autant dire que pour lui, "il y a encore de gros enjeux internationaux dans la lutte contre le sida."

Pour autant, Luc Barruet ne tire pas un bilan uniquement négatif des vingt années qui viennent de passer. "Il y a beaucoup moins de personnes qui en meurent, notamment en France", se réjouit le fondateur de Solidays. "La plupart des malades vont beaucoup mieux", indique aussi Luc Barruet, "là où ils prenaient 15 à 20 médicaments par jour, ceux qui ont le plus de chance en prennent un aujourd'hui."

À l'affiche de la 21 édition de Solidays

Angèle, NTM Lomepal, Die Antwoord, The Blaze ou encore Salut C'est Cool, tous ces artistes seront sur la scène de Solidays, du 21 au 23 juin prochain à Paris. Europe 1 est partenaire de l'événement, en compagnie de Virgin Radio (également radio du groupe Lagardère). Les Pass deux jours et les Pass trois jours sont épuisés. Il reste seulement des entrées à la journée. Comme lors de chaque édition, les recettes du festival permettent à Solidarité Sida de mettre en place des actions de prévention et de soutenir les malades dans plus de 20 pays à travers le monde.