Lubrizol : Feu vert "dans les prochaines heures" à la réouverture partielle

L'usine Lubrizol de Rouen va être autorisée à rouvrir partiellement "dans les prochaines heures", a indiqué vendredi le préfet de Seine-maritime lors d'une conférence de presse, moins de trois mois après l'incendie qui a touché le site Seveso.

Un démarrage est possible "même demain (samedi) matin puisque nous avons des équipes 24/24", dès lors que la société aura reçu l'arrêté préfectoral, a indiqué de son côté à l'AFP Isabelle Striga, directrice générale de Lubrizol France, à la question de savoir si le démarrage interviendrait dès la semaine prochaine. Le préfet et Isabelle Striga s'exprimaient à l'issue d'une réunion du "comité pour la transparence et le dialogue" sur l'incendie, organisée en préfecture.

Un démarrage progressif

La signature de l'arrêté de réouverture partielle "pourra intervenir dans les prochaines heures, donc cet après-midi (...). Il va entrer en vigueur aujourd'hui", a indiqué le préfet de la Seine-maritime, Pierre-André Durand, interrogé par l'AFP lors d'une conférence de presse.

Le démarrage sera toutefois progressif. "On attend l'arrêté. Dès lors que l'arrêté signé par le préfet nous est transmis, on va pouvoir acheminer les matières premières dont on a besoin" ce qui peut prendre plusieurs jours, a indiqué Isabelle Striga.

"Il y a un net soutien à cette réouverture"

"Majoritairement, il y a un net soutien à cette réouverture", même si "certaines personnes peuvent encore être en désaccord bien sûr", a estimé le préfet à l'issue du comité qui réunit élus locaux, représentant de l'Etat, industriels et association. Le préfet a souligné "l'ampleur des dispositifs anti-incendie imposés" pour la réouverture partielle "qui vont très au delà de la réglementation".

Selon Isabelle Striga, "plus de cent salariés" sont mobilisés pour la réouverture partielle.