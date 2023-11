Longue portée, plus de cartouches : ce taser révolutionnaire que pourrait bientôt utiliser la police

C'est une arme de plus en plus utilisée par la police française. L'usage du Taser, un pistolet à impulsions électriques, a été multiplié par six ces dernières années, et cette arme a notamment servi lors de l’intervention policière à Arras en octobre dernier pour neutraliser l'assaillant d'origine tchétchène dans un collège. Au salon Milipol, dédié à la sécurité intérieure et organisé à Villepinte près de Paris, un nouveau pistolet est présenté aux forces de l’ordre.

Une nouvelle arme utilisée aux États-Unis

Celui-ci possède des capacités révolutionnaires : il peut disposer jusqu'à 14 mètres de portée contre sept pour le Taser actuellement en usage. Des policiers sont venus le tester, comme Quentin, qui exerce à Villeneuve-les-Béziers, qui souligne également un autre avantage : "Le fait d’avoir une multitude de cartouches dedans va permettre de pouvoir, si jamais il y a un échec au tir, de se rattraper". Pour le moment, seule la police américaine est équipée de ce Taser nouvelle génération.

Le Taser reste l'une des armes les plus plébiscitées par les forces de l'ordre car elle est dissuasive et moins dangereuse, explique Cathy Robin, directrice d’Axon France, l'entreprise à l’origine de ce pistolet. "En 2022, la police a eu une augmentation de l'usage du Taser sur le terrain avec aucun blessé. Et en 2021, il y avait un blessé pour environ 3.000 usages", note-t-elle au micro d'Europe 1, concluant qu'"en proportion, c’est l’arme qui fait le moins de blessures par rapport à son usage sur le terrain".

Selon l'entreprise, le Taser, qui projette des aiguillons reliés à l'arme par des câbles, a fait l'objet de plus de cinq millions d'utilisations sur le terrain. Il aurait sauvé plus de 286.000 personnes de la mort ou de lésions corporelles graves qui, sinon, auraient été générées par des armes traditionnelles, avance même la société.