Loi immigration : blocage temporaire d'un lycée à Paris, tentatives de blocage de deux autres

Un lycée parisien a été bloqué vendredi en début de matinée par des élèves qui protestaient contre la loi immigration votée en début de semaine, et deux autres ont fait l'objet de tentatives de blocage, a-t-on appris de plusieurs sources.

Intervention des forces de l'ordre

"Des élèves et des personnes extérieures à l'établissement sont effectivement rassemblées devant le lycée Sophie-Germain" dans le 4e arrondissement, situé au centre de Paris, a indiqué à l'AFP le rectorat de Paris, qui a aussi fait état de "deux tentatives de blocage avortées aux lycées Colbert et Monet", respectivement dans les 10e et 13e arrondissements, à l'est de la capitale française. "La police est sur place et le rectorat est attentif à la situation", a-t-on ajouté de même source.

Des élèves se sont rassemblés à partir de 6H30 devant le lycée Sophie-Germain pour bloquer les trois entrées (deux réservées aux élèves, une aux pompiers), a dit à l'AFP Janis, 16 ans, élève de l'établissement. La police est intervenue "violemment", selon elle. Selon la préfecture de police, "les forces de l'ordre sont intervenues pour débloquer l’accès pompiers qui était bloqué, à la demande du chef d'établissement". Il n'y a pas eu d'incident, a-t-elle ajouté. Les élèves qui le souhaitent peuvent désormais entrer dans l'établissement, a ajouté le rectorat. Les vacances scolaires pour les fêtes de fin d'année démarrent samedi, pour deux semaines.