Loi «Bien vieillir» : dans le Val-d'Oise, une colocation senior pour lutter contre l'isolement

REPORTAGE

Prendre soin des seniors, c'est tout l'objet de la loi Bien vieillir, en discussion actuellement à l'Assemblée nationale. Des initiatives existent déjà pour améliorer la prise en charge de nos aînés. Dans le Val-d'Oise, une résidence un peu spéciale s'est mise en place. Nommée "Maison de Marianne", celle-ci accueille des seniors et leur permet un accompagnement dans la vie quotidienne.

"Ça fait du bien et on s'entend super bien"

Au rez-de-chaussée de la résidence, c'est l'heure du goûter dans la salle de convivialité. Une dizaine d'habitants sont réunis pour boire un café et manger des gâteaux. Un espace de partage très apprécié des résidents : "Tous les après-midis, on prend un café, un petit goûter, chacun amène un truc. On a des activités : karaoké, loto, peinture. Ça fait du bien et on s'entend super bien", décrit une bénéficiaire de cet habitat solidaire.

Et quelques étages au dessus, chacun a son appartement accessible et adapté à ses besoins. Fadila, 73 ans, habite ici depuis cinq ans. "Où j'habitais auparavant, c'était au troisième étage, sans ascenseur. Avec les problèmes de santé, je ne pouvais plus monter les étages. Alors on m'a proposé ici, ça n'a rien à voir", explique-t-elle.

>> LIRE AUSSI - Retraites : ces seniors contraints de se laver aux bains douches faute de moyens

Une solution adaptée au maintien à domicile

Et de nombreux services sont proposés aux seniors. "Portage de repas, portage de médicaments, de l'aide à domicile, visites de courtoisie qui sont proposées par les animateurs. On est vraiment une solution adaptée pour le maintien à domicile, donc avec tout ce qu'il faut pour pouvoir rester chez soi", décrit Esperanza Ganda, responsable clientèle des Maisons de Marianne. 37 résidences de ce type existent aujourd'hui en France.