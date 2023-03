Retraites : ces seniors contraints de se laver aux bains douches faute de moyens

Le montant des pensions ne cesse d'alimenter les conversations concernant la réforme des retraites, qui a été retenue par la Commission au Sénat. Alors qu'un retraité sur dix vit sous le seuil de pauvreté, certains s'adaptent à une situation économique compliquée, notamment avec la hausse des prix du gaz, et de l'électricité. Europe 1 est allé rencontrer ces seniors qui se lavent aux bains douches, car leurs moyens les en empêchent .

C'est le cas de Michel, qui sort tous les mois équipé de son shampooing parfum vanille et de son carré de savon, en direction des bains publics. "Il faut que je sois douché tous les jours, mais ce n'est pas évident", une situation loin d'être idéale, l'admet-il, alors qu'il touche 900 euros par mois et ne peut assumer une facture d'eau mensuelle.

150 à 200 personnes s'y lavent chaque jour

C'est aussi une manière pour le retraité d'équilibrer les dépenses et s'assurer un panier de courses rempli, malgré l'augmentation des prix, là aussi : "Quand vous voyez des prix qui étaient à un euro et qui passent à 1,50 euro, on vous dit il y a 10% d'augmentation, mais pour moi ça fait 50%."

Comme Michel, Mohammed aussi se rend régulièrement aux bains douches : deux fois par semaine depuis huit ans car sa retraite ne lui permet pas de faire autrement. "Je n'ai pas de douche chez moi, vu que j'ai un petit logement." avoue le senior, les cheveux blancs encore mouillés, avant d'ajouter qu'il lui est impossible de changer d'habitation. "Franchement, entre la pension et la complémentaire, j'en ai à peine pour un peu plus de 1.000€. Mais sinon, oui, j'aurais bien voulu ne pas être obligé de me déplacer pour prendre une douche."

Ces cabines de douches gratuites sont donc essentielles pour beaucoup, puisque 150 à 200 personnes s'y lavent chaque jour.