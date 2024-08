«Locaux sales et infestés» : la préfecture ferme une partie d'un Leclerc dans le Val-d'Oise

Sur des photos publiées sur les réseaux sociaux — une pratique désormais habituelle de la préfecture du Val-d'Oise - sont visibles des cadavres et déjections de souris "abondantes en zone pâtisserie", des souris "vivantes agonisantes dans la poubelle en zone boulangerie" ou encore des "moisissures" dans un meuble où sont entreposés des pains.

#santé | Fermeture administrative décidée par @prefet95 des ateliers de boulangerie, boucherie, sandwicherie, rôtisserie et de préparation de sushis, de l’enseigne « E. Leclerc », situé dans le centre commercial du Parisis à Franconville.



❌ Locaux sales et infestés de… pic.twitter.com/DfBPBefvVK — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) August 27, 2024

Les ateliers de boulangerie, de boucherie, de sandwicherie, de rôtisserie et de préparation de sushis de cette enseigne E. Leclerc, située dans le centre commercial du Parisis au nord-ouest de Paris, sont concernés par cette fermeture.

"Un enjeu de santé publique" pour le préfet du Val-d'Oise

Elle sera levée dès que l'établissement sera aux normes en vigueur, a indiqué la préfecture. Des décisions de fermeture similaires avaient concerné des supermarchés Lidl, Casino et Franprix du département en avril et en mai.

Dès son arrivée en 2021, le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, a fait du contrôle sanitaire "un enjeu de santé publique" et une de ses priorités de représentant de l'Etat, avait-il expliqué à l'AFP fin 2023.

L'an dernier, les équipes de la direction départementale de la protection des populations ont visité 546 établissements et prononcé 83 fermetures administratives. Parmi les lieux épinglés, on retrouve 53 restaurants, 11 boulangeries, 2 Ehpad et un abattoir.

Des contrôles d'hygiène qui se font pour la plupart sur un signalement de l'Agence régionale de la santé ou d'une personne malade. Contacté, le groupe E. Leclerc n'a pas réagi dans l'immédiat.