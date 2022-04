L'obésité infantile, une des conséquences insoupçonnées du coronavirus ?

Les confinements successifs ont eu une conséquence sur le poids des enfants. C'est ce que révèle une étude menée dans le Val-de-Marne. La PMI (protection maternelle infantile) a analysé les données de 48.119 enfants de 4 ans (âge, taille, sexe, si l'école maternelle était en REP ou pas). En trois années scolaires, le constat est net : le nombre d'enfants obèses a doublé par rapport à l'année scolaire 2018-2019.

11,2% d'enfants en surpoids

La faute à nos comportements qui ont changé depuis l'arrivée du Covid. "En 2018-2019, on a 8,6% d'enfants en surpoids. En 2020-2021, on en a 11,2%. En 2018, on a 2,8% d'enfants en obésité", explique au micro d'Europe 1 la responsable de l'étude Marie-Laure Baranne, cheffe du service étude à la PMI du Val-de-Marne.

"Toutes les bonnes habitudes sont à prendre"

"En 2021, on en a 4,6%, donc ça augmente quand même beaucoup. On a relevé deux facteurs de risque à l'augmentation du surpoids et de l'obésité chez ces enfants : être une fille et être dans une école en zone d'éducation prioritaire et prioritaire plus. Notre hypothèse, c'est de dire que les confinements, la difficulté, voire l'impossibilité de faire du sport avec les autres, la modification du régime alimentaire, tout ça concoure à penser que ça a dû avoir un impact. L'idée de s'emparer de ces questions parce que ces enfants sont encore jeunes donc tout est possible. Toutes les bonnes habitudes sont encore à prendre."