Lille : l'écobonus arrive en septembre, une première en France

Et si vous étiez payés pour laisser votre voiture au garage aux heures de pointe ? Cela s'appelle l'écobonus ou péage positif. Une idée qui vient des Pays-Bas et mis en place à Rotterdam afin d''éviter les bouchons. Cette mesure va voir le jour dans la métropole lilloise en septembre 2023. Une première en France. Objectif : désengorger l'autoroute A1 et l'A23. Les bénéficiaires pourront toucher un peu moins de 100€ par mois.

2€ par trajet évité, soit 4€ par jour. Le montant est plafonné à 80€ par mois. Voici ce que vont pouvoir toucher les conducteurs qui laissent leur voiture aux garages aux heures de pointes (de 7h à 9h en direction de Lille et de 16h30 à 18h30 en direction de Paris sur l'A1).

Changer les comportements

"Il s'agit de récompenser les automobilistes qui vont modifier leur comportement: décaler leur horaires, faire du télétravail, du co-voiturage, prendre un autre itinéraire ou bien les transports en commun", précise Damien Castelain, président de la Métropole Européenne de Lille

Lectures des plaques d'immatriculations

L'inscription se fait sur la base du volontariat. Chaque trajet évité sera déclaré sur une application. Les plaques d'immatriculations des volontaires seront scannées sur l'A1 et l'A23 grâce à des caméras installés sur des portiques écotaxe. Bien sur, il y a des failles mais la Métropole Européenne de Lille compte sur la bonne foi des automobilistes qui ont un avis partagé sur cette écobonus.

9 millions d'euros par an pour diminuer le trafic de 6% aux heures de pointes

"Impossible pour moi car le bus et le train, c'est trop long. Prendre sa voiture, c'est aussi un luxe et une liberté. Cette mesure va dans le bon sens. Dommage néanmoins que ça soit lié à l'argent", déclare un usager de la voiture. L'écobonus va coûter 9 millions d'euros par an à la Métropole Européenne de Lille. Objectif : diminuer le trafic de 6% aux heures de pointes. Cela revient à enlever 750 véhicules chaque heure. Un appel aux volontaires sera lancé en mars 2023.