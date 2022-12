«Six ou sept rendez-vous par jour» : les garages pris d'assaut pour contourner la grève SNCF

Le téléphone sonne pour la troisième fois en 30 minutes dans le garage de Karim. Au bout du fil, une nouvelle demande de révision de dernière minute avant le week-end de Noël. En raison de la grève des contrôleurs SNCF qui entraîne la suppression de nombreux trains, les Français seront plus nombreux à utiliser leur voiture pour rejoindre leur famille, le temps des fêtes de fin d'année.

"Par rapport à l'année dernière, on fait beaucoup plus de révisions", estime ce garagiste au micro d'Europe 1. "Des rendez-vous, on en a au minimum 6/7 par jour." Karim explique : "Après, on décroche le téléphone pour une petite révision, des petites choses comme ça et si on a la place dans le planning, on essaie toujours de laisser une place ou deux pour que tout le monde puisse aller passer de bonnes fêtes en famille."

Une fréquentation des garages multipliée par deux

Un fonctionnement dont a pu profiter le fils d'Antoine pour rejoindre les siens. "Il voulait, initialement, partir en train et puis avec toutes les incertitudes sur les grèves, on lui a proposé cette voiture. Mais comme elle n'était pas en bon état, on l'a fait réparer pour être un peu plus sûr sur la route", explique-t-il.

Une précaution prise par de nombreux automobilistes ces derniers jours. Les garagistes parlent même d'une fréquentation multipliée par 2 en un an en raison de la grève.