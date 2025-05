Ligue des champions : comment les supporters de l'OM, ennemis historiques des Parisiens, vont vivre cette finale PSG-Inter ?

J-1 avant la finale de la Ligue des champions, deuxième chance pour les Parisiens après l'échec de 2020 face au Bayern. Paris se mesurera à l'Inter Milan, tombeur du FC Barcelone. Une nouvelle chance aussi pour qu'une deuxième équipe française inscrive son nom dans le plus prestigieux des palmarès, après l'OM. Mais comment les Marseillais s'apprêtent-ils à vivre cette finale ?

Le maillot de l'Inter Milan en vitrine et en tête de gondole, l'équipe du Sport 2000 La Valentine a choisi son camp pour cette finale de la Ligue des champions : "On était un peu sur le stock et on les a reçus hier. On a déjà vendu 13 maillots. Franchement, là, ça prend vraiment de l'ampleur".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"S'ils gagnent, je vais prendre des Dolipranes"

Et un peu d'humour, Ismaël, le vendeur, met des rubalises devant le rayon parisien : "On a mis du ruban de partout pour vraiment jouer le jeu du chambrage. Il faut se l'avouer, il y a des clients qui sont venus prendre le maillot du PSG quand même. Franchement, tout le monde joue le jeu, que le meilleur gagne".

Cette finale, tout le monde en parle, à l'image de Nicolas, de la chaîne YouTube "La passion phocéenne" : "Je vais faire les alertes sur les téléphones et si ça tourne bien, je vais mettre les deux-trois dernières minutes de la finale pour célébrer ça quand même", explique-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Au fond de moi, j'espère secrètement qu'ils ne la gagneront jamais. Maintenant, avec les moyens qu'il y a, je pense que c'est une question d'année pour qu'ils la gagnent. Un drame, c'est un bien grand mot, mais je ne vais pas me jeter de la fenêtre parce qu'ils vont la gagner".

Mathieu, lui, a prévu différents plans pour samedi soir : "Si Paris perd, on ira faire la fête sur le Vieux-Port. S'ils gagnent, là, par contre, j'ai acheté des cachets, je vous le dis, je vais prendre des Dolipranes". Des supporters qui estiment que les chances parisiennes n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui.