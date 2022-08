L’hôtellerie fait le plein de réservations grâce au retour des touristes étrangers

Après deux années particulièrement compliquées en raison de la crise sanitaire, les touristes étrangers sont de retour en France, et les réservations explosent cet été. Dans cet hôtel qui affiche quasiment complet, environ 80% de la clientèle vient de l’étranger, et notamment d’Amérique du Nord.

Une situation qui n’était pas arrivée depuis le début la crise sanitaire, même si le nombre de visiteurs n’est pas le même selon les pays. "Les touristes asiatiques et russes ne sont pas encore revenus dans la capitale malgré un retour en force des clients américains, canadiens ou encore du Moyen-Orient", explique Valentin Porot, directeur de l’hébergement et des réservations du groupe Inwood.

Un retour nécessaire pour les finances de l’hôtel

Même si la clientèle est un peu différente par rapport à d'habitude, ce retour est le bienvenu pour les finances de l’établissement qui a dû augmenter ses tarifs de 15 à 20 % à cause de l’inflation. Selon Valentin Porot, cette augmentation "suit le marché global", car "l’ensemble du tout Paris a augmenté ses prix". Pour le responsable de l’hébergement, l'avantage de cette clientèle vient du fait qu'elle "a potentiellement un plus gros pouvoir d’achat, qui va dépenser plus que la clientèle française. D’un point de vue purement économique, c’est relativement intéressant", conclut-il.

>> LIRE AUSSI - Après deux étés marqués par le Covid, les touristes étrangers sont de retour à Paris

Ces touristes sont essentiels pour relancer l’activité de la capitale. Du côté des restaurants, les réservations ont augmenté de 32% par rapport à l’an dernier entre mi-juin et fin juillet.