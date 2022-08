Après deux étés marqués par le Covid, les touristes étrangers sont de retour à Paris

L'activité touristique a bien repris en France, et tout particulièrement à Paris où les touristes affluent cet été. Après deux années marquées par des restrictions sanitaires liées au Covid-19, Européens, Américains, Asiatiques ou Africains profitent de leur liberté retrouvée pour découvrir les bijoux de la capitale.

Premier voyage à l'étranger depuis le Covid

Tali et sa famille se promènent dans la capitale, l'air émerveillée, perche à selfie en main. Ils viennent d'Israël, et ils attendaient ce voyage depuis longtemps. "Trois ans depuis le Covid. Avant on partait tous les ans dans un pays différent", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Il y a toute la famille, là". Une longue attente pour Claire et sa famille aussi. Ils sont Américains. C'est leur premier voyage depuis le Covid et le programme est chargé.

Cinq fois plus de touristes étrangers au musée Grévin

"On a passé une matinée à Versailles, on est allés voir la tour Eiffel, on va aller au Jardin d'acclimatation, au musée. C'est la première fois à Paris pour les enfants", raconte-t-elle sur Europe 1. Ses enfants sont excités d'entrer dans le musée Grévin, où la direction se réjouit de voir autant de touristes.

"Les touristes étrangers sont de retour dans la capitale", constate Véronique Berecz, en charge des relations extérieures du musée. "Ce sont en majorité des Européens et le reste s'éparpille un peu dans le monde entier. On ne s'attendait pas forcément à un retour si rapide". D'ailleurs, le fameux musée de cire accueille en moyenne 15 % de touristes étrangers cet été. C'est cinq fois plus que l'année dernière.