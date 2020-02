L'homme pris pour Xavier Dupont de Ligonnès veut porter plainte

Son arrestation en Ecosse avait provoqué une secousse médiatique... Avant que l'on ne réalise, un peu plus de 24 heures plus tard, qu'il n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Quatre mois après avoir été pris pour le père de famille, soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants, Guy Joao, le "faux" Dupont de Ligonnès, a répondu aux questions de Franceinfo. Il indique son intention de porter plainte.

Une plainte aux motifs à déterminer

"Il n'y a pas eu d'excuses", indique au média l'homme, interrogé dans les Yvelines. Mi-octobre, il a pourtant passé plus d'une journée dans les locaux de la police écossaise, avant qu'un test ADN ne révèle l'erreur des services d'enquête. D'après Franceinfo, l'avocat de Guy Joao entend donc porter plainte outre Manche, pour des motifs qui restent à déterminer précisément. Il entend mieux comprendre l'origine de la confusion, mais aussi la "solidité" des éléments dont disposaient les policiers.

Question centrale : qui a indiqué à la police française que le fugitif voyageait à bord d'un avion reliant Roissy à Glasgow, sous la fausse identité de Guy Joao ? La police anglaise et Europol se renvoient la balle sur ce point. Du côté français, une enquête pour "violation du secret de l'instruction" est en cours. Selon Franceinfo, le "faux" Xavier Dupont de Ligonnès n'exclut pas d'engager des poursuites judiciaires en fonction de son résultat.