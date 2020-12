L'homme jugé pour agression sexuelle sur le romancier Edouard Louis relaxé, mais condamné pour vols

Un homme de 35 ans, jugé pour agression sexuelle sur le romancier Edouard Louis, a été relaxé mardi à Paris pour ces faits, mais condamné à trois mois de prison avec sursis pour vols aggravés. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour les faits d'agression sexuelle notamment en raison de "l'inconstance des déclarations" d'Edouard Louis, qui a de plus "refusé une confrontation" avec le prévenu.

Lors de l'audience du 23 octobre, le parquet avait requis une peine de quatre ans de prison dont deux ans avec sursis, avec obligation de soin.

Des faits qui remontent à 2012

Les faits remontaient à la nuit du 25 décembre 2012. Edouard Louis, alors âgé de 20 ans, avait porté plainte pour viol et tentative de meurtre après avoir rencontré dans la rue un homme prénommé Reda, qui l'avait accompagné chez lui. Celui qui n'était encore pas l'auteur célèbre d'"En finir avec Eddy Bellegueule", raconte à l'époque avoir eu des relations sexuelles consenties, avant de se rendre compte que sa tablette et son téléphone avaient disparu.

Confronté, Reda était alors devenu menaçant, l'avait étranglé avec une écharpe puis violé, avait déclaré Edouard Louis, qui avait tiré de cet épisode l'ouvrage "Histoire de la violence", publié en janvier 2016. A l'issue de l'instruction, comme dans de nombreux dossiers d'accusations de viol, les faits avaient été requalifiés en "agression sexuelle", amenant l'affaire devant un tribunal et non aux assises.

Le prévenu, un homme né en Algérie, sans papiers, "a été relaxé des faits les plus graves dont il était injustement accusé : le temps judiciaire a enfin fini par s’imposer" et son innocence "est enfin actée", a fait savoir son avocate, Me Marie Dosé, dans un communiqué, rappelant qu'il avait passé onze mois en détention provisoire. Le conseil d'Edouard Louis, Me Emmanuel Pierrat, a indiqué à l'AFP son intention de faire appel de cette décision.