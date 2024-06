«L’extrême gauche porte une très lourde responsabilité dans la montée de l’antisémitisme en France», estime Bruno Le Maire

En France, les actes antisémites ont progressé de 300% au premier trimestre 2024 par rapport à la même période l'année précédente. "Plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites", avait déclaré Gabriel Attal lors du 38ᵉ dîner du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) à Paris.

"Vos propos récurrents alimentent la haine qui mène au pire"

"Quand l’antisémitisme commence à être banalisé, quand les mots antisémites commencent à prendre le dessus, quand des humoristes peuvent qualifier un dirigeant d’Israël de nazi, vous opérez un immense renversement des valeurs et vous opérez un grand effacement du passé, des crimes", a rapporté, de son côté, Bruno Le Maire lors de Grande interview sur Europe 1. Pour le ministre de l'Économie, des Finances, et de l'Industrie de la France, la réalité est en train de s’effacer dans les têtes et l’antisémitisme est en train de prendre sa place.

Bruno Le Maire estime d’ailleurs que "l’extrême gauche porte une très lourde responsabilité dans la montée de l’antisémitisme en France". Ce n’est pas la première fois qu’un membre du gouvernement s’en prend au fondateur de La France insoumise. "Vos propos récurrents alimentent la haine qui mène au pire", avait lancé le ministre de la Justice sur X.