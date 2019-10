L'ESSENTIEL EN DIRECT – Ce que l’on sait de l’arrestation de l’homme identifié comme Xavier Dupont de Ligonnès

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Ce serait l'épilogue d'une des plus incroyables affaires criminelles de ces dernières décennies. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes et activement recherché depuis, aurait été arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow, en Écosse. Une "dénonciation anonyme" a permis l'arrestation d'un suspect.

Il aurait été repéré par les policiers à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle avant l'embarquement, mais les policiers n'avaient pas eu le temps d'intervenir et ont prévenu Interpol. Le suspect voyageait avec un passeport sous une autre identité. A son arrivée à Glasgow, l’homme a été contrôlé, et selon la police anglaise, ses empreintes correspondent.

Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a toutefois appelé vendredi soir à la "prudence", l’ADN n’ayant toujours pas confirmé définitivement son identité. S'il s'agissait bien de Xavier Dupont de Ligonnès, son extradition vers la France pourrait prendre 10 à 60 jours.

Les infos à retenir : Un homme identifié comme Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow, en provenance de Paris

Une "dénonciation anonyme" a permis son arrestation

L'homme avait un passeport au nom de Guy Joao. Selon l'un des voisins de cet habitant des Yvelines, le suspect interpellé ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès.

Xavier Dupont de Ligonnès est activement recherché depuis 2011. Il est soupçonné d'avoir tué toute sa famille

Un témoignage pourrait tout remettre en cause

Selon nos informations, le suspect voyageait avec un passeport sous une autre identité, sous le nom de Guy Joao, lequel avait déclaré la perte de son passeport en 2014. Une perquisition était en cours vendredi soir à Limay, dans les Yvelines, qui pourrait être un point de chute en France de Xavier Dupont de Ligonnès. Cette adresse, dans les Yvelines, figurait sur le passeport avec lequel il a voyagé.

La police était toujours présente samedi matin, mais pour l’un des voisins de Guy Joao, il ne peut pas y avoir de doute : impossible que son voisin et ami soit Xavier Dupont de Ligonès. Selon lui, Guy Joao et sa femme faisaient régulièrement des voyages en Écosse, et toujours selon ce voisin, cette arrestation est une méprise. "Ça fait trente ans qu’on se connait ! On a été à son mariage en Écosse, c’est aberrant ! Même avec de la chirurgie esthétique c’est pas possible", assure-t-il au micro d’Europe 1.

Selon France Info, le suspect aurait subi "des opérations de chirurgie esthétique". Les enquêteurs français étaient en route vendredi soir pour l'Écosse, où ils devront confirmer son identité grâce à des comparaisons ADN. Selon Le Parisien, l'homme garderait le silence pour l'instant.

le suspect pourrait avoir passé très probablement une partie de sa cavale au Royaume-Uni, selon certaines sources.

Une "dénonciation anonyme" a permis l'arrestation

Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a appelé vendredi soir à la "prudence". "Demain (samedi NDLR) il y a des équipes d'enquêteurs du service national de recherche des fugitifs et de la police judiciaire de Nantes qui vont se rendre en Ecosse", a précisé le procureur à l'AFP. "Ils vont donc faire des vérifications en Ecosse auprès de la personne qui a été arrêtée à l'aéroport de Glasgow pour s'assurer que c'est bien M. Dupont de Ligonnès", a-t-il ajouté. "Donc il convient en l'attente de ces vérifications d'être prudents", a prévenu le procureur. "Il y a une suspicion sur les empreintes mais c'est en cours de vérification, en cours de confirmation, et c'est pour ça que les enquêteurs partent demain en Ecosse", a-t-il ajouté.

Selon une source proche de l'enquête, l'arrestation a été permise par "une dénonciation anonyme". Cette "information" est parvenue trop tard pour qu'il y ait une intervention sur le sol français, mais les enquêteurs français ont prévenu la police écossaise qu'il se trouvait dans l'avion.

Huit ans de recherches et de mystères

Depuis huit ans, cet homme était activement recherché. A maintes reprises, des signalements sont parvenus aux enquêteurs dont les milliers de procès-verbaux rédigés n'ont pas permis de dire s'il était mort ou vivant, s'il avait pu organiser sa fuite ou s'il s'était suicidé. Ce personnage central de l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles des dernières décennies a été aperçu pour la dernière fois en avril 2011 : le 14 avril, il avait été filmé par la caméra d'un distributeur de billets, et le 15, il avait quitté à pied un hôtel avec, sur le dos, un étui pouvant contenir une carabine.

Six jours plus tard, les corps de sa femme et de ses quatre enfants étaient découverts, enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Agnès Dupont de Ligonnès, 48 ans, et ses quatre enfants, Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans ont été tués à la 22 Long Rifle, vraisemblablement deux semaines plus tôt, entre le 3 et le 5 avril, d'au moins deux balles dans la tête. Avec six jours de retard sur le père de famille, les enquêteurs avaient alors remonté le fil de son emploi du temps, sans percer l'énigme. Malgré un mandat d'arrêt international lancé contre lui, il n'avait jamais été retrouvé. Jusqu'à, donc, ce vendredi soir d'octobre.