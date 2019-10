Un ami d’enfance de Xavier Dupont de Ligonnès témoigne : "Je savais qu’il était vivant, j’en étais sûr"

INTERVIEW

La fin d'une longue cavale de plus de 8 ans. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué toute sa famille en 2011, a été arrêté vendredi à Glasgow. L'acteur et auteur Bruno de Stabenrath, son ami d'enfance, a réagi à ce coup de théâtre, vendredi soir sur Europe 1. "Je savais qu’il était vivant, j’en étais sûr", assure celui qui a connu Xavier Dupont de Ligonnès au collège, en 1976. "Je suis aussi soulagé, parce qu’on a besoin de savoir pourquoi un garçon bien né, bien aimé, en est arrivé à commettre ces crimes horribles. J’espère qu’il va passer aux aveux. Je pense qu’il va parler et assumer tout ce qu’il a fait, jusqu’au bout. Il faut rendre justice aux enfants", a poursuivi Bruno de Stabenrath.

"Je pense qu'il a été aidé"

Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à Glasgow à la suite d'une "dénonciation anonyme", alors qu'il arrivait d'un vol en provenance de Paris. Dès lors, de nombreuses questions se posent. "Comment a-t-il organisé sa fuite ?", se demande Bruno de Stabenrath. "Il a été très malin en évitant Interpol et les policiers pendant 8 ans, alors que son visage était partout. (...) Je pense qu’il a été aidé", est convaincu son ami d'enfance.

"Il était assez fort, fin et manipulateur pour faire croire à certaines personnes que sa famille avait été assassinée, que si il se livrait à la police il serait supprimé parce qu’il en savait trop. Dans ces milieux un peu secrets comme l’aristocratie, les catholiques traditionnels, c’est tout à fait probable qu’il ait eu des complicités, notamment pour obtenir un faux passeport", suppute Bruno de Stabenrath. "La question c’est de savoir comment il est repassé en France, et pourquoi il est repassé par Glasgow. Ça veut dire qu’il est passé au nez et à la barbe des douanes françaises."

"Il reste mon ami"

Bruno de Stabenrath a également dit "ne pas comprendre pourquoi" son ami d'enfance aurait tué toute sa famille. "Depuis 8 ans qu’il est en cavale, il doit être au bout du rouleau. Il aimait sa femme et ses enfants, c’est ça qui est terrible. On n’arrive pas à comprendre pourquoi, alors qu’il avait toutes les cartes en main, s’est conduit comme un odieux criminel en préparant autant à l’avance ses crimes", se désole-t-il. Mais, malgré les soupçons qui pèsent sur Xavier Dupont de Ligonnès, Bruno de Stabenrath ne veut pas renier son amitié. "Néanmoins, il reste mon ami. Quand on aime quelqu’un d’amour ou d’amitié, on s’engage pour la vie. Je trouve qu’il faut assumer. Il va aller en prison, et j’irai le voir."