Les villages fleuris doivent s'adapter au manque d’eau pour décrocher ou conserver l’insigne

Carnet à la main et appareil photo en bandoulière, Jean-Marc Bernard, membre du jury, observe avec attention les parterres de fleurs devant la mairie. "Ce genre de bégonias, c'est ultra-costaud, ça donne du volume", explique-t-il.

Outre l'aspect esthétique, le jury des villages fleuris est très attentif au choix des plantes pour s'assurer qu'elles soient résistantes aux températures estivales. Tout ce qui est vertueux au niveau d'un point de vue environnemental est dans les critères et notamment la gestion de l'eau qui compte pour près d'un quart de la note.

De nouvelles instructions

"Il y a 30 ans, c'étaient les fleurs, les quantités de fleurs. Maintenant, les fleurs, c'est juste une partie. Et tout le reste, c'est aussi important que les fleurs", détaille Jean-Marc Bernard. Et avec deux mètres cubes d'eau d'arrosage par semaine, le village de Bergbieten fait figure de bon élève. En témoigne par exemple le choix des jardinières, selon Jean-Marc Bernard.

"Les contenants sont de bonne taille, ce qui permet d'avoir une bonne réserve en eau et ils utilisent des terreaux qui retiennent très bien l'eau et l'engrais", témoigne le membre du jury. Il faut dire que la commune mène depuis trois ans une politique de réduction de sa consommation en eau.

"On a mis des vivaces qui sont beaucoup moins consommateurs d'eau. Et devant la mairie, on a mis de la poudre pour réduire encore une fois l'arrosage", témoigne le maire, Albert Goetz. Ce substrat à base de roches volcaniques a notamment permis de diminuer d'un tiers l'eau nécessaire aux fleurs impatientes plantés devant la mairie.