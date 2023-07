Les sociétés d’eaux minérales sont-elles en danger à cause de la canicule ?

Risquons-nous une pénurie d'eau en bouteille dans nos supermarchés ? C'est la crainte que partagent de nombreux consommateurs. Et pour cause, l'été dernier déjà en raison des fortes chaleurs, la production d'eau en bouteille était mise à mal et certaines eaux comme Mont Roucous manquait en rayon. Mais alors est-ce que les sociétés d'eau minérale sont en danger face aux fortes chaleurs du moment ? Certaines eaux se font déjà plus rares dans nos rayons.

Prélever moins sans risque ?

C'est le cas de l'eau Hépar depuis que son propriétaire, le groupe Nestlé, a réduit de 60% sa production en fermant 2 de ses 6 sources d'approvisionnement dans les Vosges. Une situation préoccupante que les autres producteurs d'eau tentent d'éviter à tout prix. "On voit des acteurs qui sont en train de mettre en place des mesures. Danone par exemple a réduit de 5% ses prélèvements dans le Puy-de-Dôme pour des marques comme Volvic. La marque adapte ses prélèvements mensuels aux capacités disponibles en eau souterraine", détaille Baptiste Brossard Kimmel, spécialiste de la grande distribution chez SIA Partners.

Prélever moins donc mais une question subsiste : y aura-t-il moins de bouteilles d'eau dans les rayons cet été ? "Ce n’est pas parce qu'il a fait chaud ces derniers jours qu'on va manquer en eau. En réalité, le phénomène est quand même beaucoup plus long. Il y a plutôt un effet d'une année sur l'autre : est-ce que les ressources en eau ont pu être renouvelées ou pas ? Et si la réponse est non, là il y a un vrai risque sur la consommation", explique le spécialiste au micro d'Europe 1. Pour éviter les pénuries, les marques ont trouvé la parade : stocker à l'avance un maximum de bouteilles d'eau.