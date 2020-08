Les touristes français au palais du facteur Cheval : “On va découvrir notre région !”

REPORTAGE

Les Français sauvent les sites touristiques du pays. Avec le coronavirus, le gouvernement a conseillé de rester dans l’Hexagone pour les vacances et les Français ne semblent pas dérangés par cette perspective. À Hauterives dans la Drôme, le "Palais idéal" du facteur Ferdinand Cheval rencontre un certain succès. L’édifice a été construit à la fin du XIXe siècle, par un facteur. Ce dernier a consacré 33 ans de sa vie à cette entreprise, seul et à la force de ses bras.

"Un endroit aussi étonnant, c’est génial", s’exclame Murielle qui poursuit : "Il n’y a pas d’autre endroit comme ça dans tout l’univers !" Pendant que les parents admirent les tours couvertes de pierres collées à la chaux, les enfants s’émerveillent devant les statues d’animaux et les fresques de coquillages.

"Parfois, on va voir trop loin ce qu’on a près de chez soi", affirme Christine. Vivant à 100 kilomètres du Palais, elle le visite pour la première fois avec son compagnon, Claude. "Il y a de quoi faire autour, […] il a plein de trucs que l’on n’a pas encore vus", poursuit ce dernier. "On va un peu découvrir notre région !"

Un mois de juillet meilleur que l'année dernière

Ici, les voyageurs français ont permis de relancer la saison malgré la pandémie. Selon le maire de la commune, Florent Brunet, le mois de juillet est même meilleur que l’année dernière. "Avant, nos visiteurs de la région Rhône-Alpes représentaient 30%, aujourd’hui c’est 80%", déclare-t-il au micro d’Europe 1, estimant le nombre de visiteurs quotidiens entre 1.300 et 1.800. "Pour nous, c’est une satisfaction parce qu’on se rend compte qu’on a encore un taux de pénétration très fort à faire sur notre propre région."

Les visiteurs français permettent même de compenser l’absence des touristes étrangers et de rattraper un mois de juin où l’affluence avait été réduite à 30%. Florent Brunet espère que l’engouement pour le Palais idéal se poursuivra après l’été.