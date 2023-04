Les tendances beauté TikTok sont-elles vraiment efficaces ?

Un petit tour sur les réseaux et notamment sur TikTok suffit pour tomber face à la multitude de tendances beauté qui pullulent ces derniers mois sur la plateforme chinoise. Mais sont-elles à reproduire à la maison ? Benjamin Lévêque, chroniqueur beauté de Bien fait pour vous a planché sur cette question. Et a trouvé quelques tendances qui cartonnent sur le réseau social, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé.

Un décapage du visage avec un rasoir

Cette tendance a un peu plus d'un an et a cumulé plus de 75 millions de vues. Il s'agit du "dermaplanning" et de nombreux jeunes de moins de 30 ans ont succombé au phénomène. Le but ? Se raser l'intégralité du visage pour retirer toutes les peaux mortes qui s'accumulent en surface. Cette technique retirent aussi les poils et permet une meilleure adhésion du maquillage ou bien des produits de soins du visage.

Mais chez certaines femmes, ce rasage peut produire une repousse paradoxale. C'est-à-dire une apparition de poils fins. "C'est aussi une sorte de décapage mécanique. Donc on vient quand même agresser la peau et on vient enlever une des parties qui nous protège quand même", explique Dima Haidar, dermatologue à Paris.

Ces poils, qui recouvrent nos visages, sont présents pour nous protéger contre la pollution par exemple. Enlever cette barrière protectrice entraîne le risque d'avoir une peau qui plus sensible, plus sèche et plus irritée. Et engendre surtout des risques d'infections. Si le duvet peut être gênant, l'épilation laser est une bonne alternative.

Le millefeuille de crème sur le visage

L'autre tendance vient de Corée du Sud et a inspiré de nombreux utilisateurs du réseau social. Le "skin flooding" consiste à appliquer plusieurs couches de crèmes différentes sur son visage. L'intérêt ? "Une peau qui brille parce qu'une peau brillante reflète mieux la lumière. Et puis la peau est tellement hydratée, toutes les petites ridules de sécheresse vont disparaître", explique notre chroniqueur beauté.

Mais la technique n'est pas forcément bonne pour les peaux grasses ou les peaux acnéiques. Un vrai cercle vicieux. "Vous allez donner un effet occlusif. Donc les pores de la peau peuvent se boucher et le sébum va s'accumuler. Les bactéries vont s'y loger donc vous allez avoir plus de chances d'avoir des boutons. C'est pas mal pour une soirée ou une séance photo, mais pas au quotidien", assure Benjamin Lévêque.