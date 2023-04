Ménage de printemps : comment nettoyer son intérieur tout en restant écolo

C'est l'heure des vacances dans une partie de la France. L'occasion de mettre de l'ordre dans la maison et de faire le grand ménage de printemps. Du clean, oui, mais du green, surtout pour ce nettoyage de A à Z de son logement. Et la tâche est immense. Les Français font le ménage au moins deux fois par semaine, selon une enquête de 2019. Au total, ils y passent près de 2 heures 40 chaque semaine.

Les bons produits et les bons accessoires sont donc de rigueur. Mais comment se lance-t-on dans un grand ménage écolo ? Invitée dans Bienfait pour vous, notre chroniqueuse écologie Perrine Brami donne quelques astuces pour le réussir au mieux.

Bien choisir ses accessoires

Le premier réflexe à adopter, c'est d'oublier tout ce qui est jetable. "Cela génère des déchets considérables et ça ne se recycle pas toujours bien", assure Perrine Brami. Donc, par exemple, on dit au revoir aux lingettes à usage unique ou bien à l'éponge synthétique. Issue d'un dérivé de pétrole, elle est ultra traitée pour être plus résistante. Il faut adopter plutôt, à la place, des éponges réutilisables. "Moi, j'ai testé par exemple celles de la marque Inga, qui sont vraiment bien. Elles coûtent 16 € les deux. Bon, je peux juste regretter qu'elles soient dans un petit emballage en plastique. C'est censé les aider à sécher. Mais franchement, elles sont vraiment très bien", précise-t-elle.

On peut les utiliser pendant deux ans et cela équivaut à peu près à dix éponges jetables. Elle peut être passée au lave-vaisselle ou au lave-linge. "Franchement, à l'usage, c'est tout aussi pratique. Moi j'ai testé et c'est très efficace", explique notre chroniqueuse écolo. Après avoir trouvé les bons accessoires, il faut trouver les produits qui vont avec !

Se tourner vers des produits naturels

Près de 1.083.000.000 de produits sont vendus en France chaque année. Et pour beaucoup d'entre eux, la composition peut être sale. Il est possible d'y trouver de l'ammoniac, des phosphates qui sont nocifs pour la faune et la flore aquatique, ou encore du chlore. La liste reste longue et fait froid dans le dos.

Alors la solution, ce sont des produits naturels, avec le célèbre combo savon noir, vinaigre blanc et bicarbonate de soude. C'est gagnant ! Mais il y a aussi des marques qui proposent une gamme avec une composition naturelle comme "Étamine du Lys", à retrouver dans tous les magasins bio. En tout, il existe 35 produits, tous naturels, issus du végétal et fabriqués en Anjou labellisés, pour la majorité, Ecocert.

Mais aussi vers des produits 100 % biodégradables

Certains produits ne sont pas aussi efficaces que des détergents puissants. "Je recommande de tester et de garder ceux qui vous conviennent parce que tous ne sont pas ne sont pas très performants", témoigne Perrine Brami. Mais aussi de favoriser les produits qui font le mois de déchets possible en se tournant vers le vrac ou bien des recharges à diluer. Il ne reste plus qu'à rajouter de l'eau du robinet pour obtenir de nouveau le même nettoyant de salle de bain par exemple. C'est 80 % de plastique en moins.

Et l'empreinte carbone est aussi moins conséquente car il n'y a pas le transport des bouteilles remplies généralement à 95% d'eau. Niveau prix, il est possible de faire des économies avec ce type de produit. "Pour la recharge, c'est environ 4 euros alors que le grand flacon, déjà tout près, c'est 6 euros", pointe du doigt notre spécialiste. Mais on peut aussi se tourner vers des produits solides.

Comme pour les cosmétiques ou les produits d'hygiène, "La marque en moins" en fait sa spécialité avec notamment des nettoyants pour le sol et pour les toilettes. Des petites pastilles qui sont 100% naturelles et biodégradables, très concentrées, pour éviter les emballages volumineux et pour aller directement du producteur au consommateur.