Les lycées se préparent au début des épreuves anticipées du baccalauréat nouvelle formule

REPORTAGE

Top départ pour les épreuves anticipées du baccalauréat nouvelle formule. Ce lundi, les élèves de Première vont plancher sur un devoir d’espagnol, de mathématiques ou encore d’histoire-géographie. Des épreuves anticipées, EC3, dont la note comptera pour l’obtention de leur examen l’année prochaine. C'est une des mesures principales de la réforme du ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer. Les établissements scolaires sont chargés de l’organisation ainsi que du choix des sujets. Pour cette grande première, Europe 1 était à Saint-Quentin, où l'organisation a été parfois houleuse.

Au lycée Pierre de la Ramée, c’est le jour J après plusieurs mois de travail. Celui des élèves, mais aussi celui des professeurs, en plein doute. Les appels au boycott de l’épreuve se multiplient. "Personne ne sait où on va, on essaie de limiter les dégâts, on essaie de se dire qu’on fait du mieux qu’on peut, de pas communiquer ça à nos élèves mais c’est quand même le grand bazar", déplore Valérie Porcherot, professeure de russe, et surveillante d'examen pour la journée.

Un test pour les proviseurs

Du côté des principaux intéressés, malgré la nouveauté de l'exercice, Aurane, élève de première technologique, se sent prête. "Il y a du stress mais je ne le ressens pas comme le vrai bac. Les profs nous entraînent tout le temps donc je pense qu’on ne pouvait pas faire mieux", témoigne l'adolescente.

Avec cette réforme, chaque établissement organise comme il le souhaite les épreuves anticipées. Un réel test pour les proviseurs. "Tout cet investissement, c’est quelque chose qui va nous être bénéfique et qui va nous permettre, par la suite, de réutiliser tous les outils qu’on a pu mettre en place.", explique José Lallemand, proviseur-adjoint. La prochaine série d'épreuves anticipées est prévue en avril prochain.