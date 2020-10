"C'est plus équitable" : les libraires saluent la fermeture des rayons livres de la Fnac

TÉMOIGNAGE

Cette fois, les libraires ont été entendus. La Fnac et la grande distribution, qui restent ouverts pendant le confinement, ne pourront plus vendre de livres. La décision a été prise vendredi après-midi lors d'une réunion au ministère de l'Economie, selon les informations d'Europe 1. De nombreux libraires s'étaient offusqué de devoir fermer leurs portes alors que la Fnac et les rayons livres de la grande distribution restaient, eux, accessibles.

Samuel Chauveau, gérant d'une petite librairie au Mans, avait même décidé de rester ouvert en signe de résistance. Satisfait d’avoir été entendu, il a décidé vendredi soir de rentrer dans le rang.

"C'était profondément injuste"

"C’est beaucoup plus équitable. A partir du moment où nous étions fermés et que la grande distribution et la Fnac restaient ouvertes, c’était profondément injuste", a-t-il expliqué au micro d'Europe 1. Dans les jours à venir dit-il, il ira constater par lui-même la fermeture des rayons livres. "S'ils sont réellement fermés, il n'y a pas de raison que l'on ne fasse pas la même chose et qu’on ne rentre dans le rang, du côté de la loi."

Comme bon nombre de ses confrères, Samuel Chauveau mise désormais sur les solutions alternatives à la vente de livres en boutique. Parmi elles, le drive et le "click and collect", qui permet aux clients de réserver un livre en ligne et de venir le récupérer à la porte de la librairie. "On va faire tout notre possible pour rentrer dans le rang tout en sauvant les meubles."