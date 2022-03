Sidaction : les jeunes de plus en plus mal informés sur le sida

40% des jeunes se disent "mal informés" sur la prévention du sida. C’est le constat inquiétant que pose une étude de l’IFOP, sortie à l’occasion du Sidaction, rendez-vous annuel sur la prévention du sida. Comment se transmet le sida, comment s'en protéger, ce n'est pas très clair dans la tête de certains jeunes.

Interrogés sur le sujet à la sortie d’un lycée du 15e arrondissement, les lycéens sont pour la plupart gênés et hésitants sur le sujet. "C’est une maladie sexuellement transmissible, c’est ça ? Et il n’y a pas de vaccin je crois…", tente Jules, embarrassé. "Ça ne concerne pas les rapports entre homme homosexuels ?", tente à son tour Cynthia.

Des conséquences lourdes

Selon Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'étude à l'Ifop, plusieurs facteurs explique ce défaut d’information. La crise sanitaire y est d’ailleurs pour beaucoup pour lui : "Le Covid a occulté toutes les autres maladies", explique-t-il. De plus, la pandémie et les confinements ont aussi limité les cours d’éducation sexuelle et les interventions d’associations comme le Sidaction. "On a dû avoir deux heures de cours d’éducation sexuelle", confirme Helena et ses amis. "Juste pour nous dire de nous protéger et c’est tout..."

Les conséquences pourraient être lourdes sur le long terme. Aujourd'hui, 40% des jeunes pensent qu’il y a de moins en moins de personne contaminée avec le sida aujourd’hui. "C’est faux", se désole Jean-Philippe Dubrulle. "Il y a de plus en plus de contaminations parce que justement la garde se relâche. Et quand une maladie comme ça sort des esprits, elle revient dans les corps malheureusement." Pour ce directeur d’étude, il faut à tout prix veiller à ce que les trois séances d'éducation sexuelle, préconisée par l'Éducation Nationale, soient bien mises en place.