Les Jeunes agriculteurs de l'Aude bloquent le port de Port-la-Nouvelle

Les Jeunes agriculteurs de l'Aude ont commencé tôt mercredi matin le blocage du port de Port-la-Nouvelle pour demander davantage de soutien économique, a constaté un photographe de l'AFP. Une cinquantaine de membres de ce syndicat, majoritaire au sein de l'alliance avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), sont venus avec une dizaine de tracteurs et ont barré l'accès à ce port situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Perpignan.

"On demande que les assurances récolte soient remodelées"

Ces agriculteurs de l'Aude, principalement des viticulteurs, se sont réunis à l'aube pour empêcher les sorties et les entrées des camions du site, le troisième port français sur la Méditerranée, où se situe notamment un dépôt pétrolier.

"On est dans un département où on connaît une sécheresse terrible, on demande que les assurances récolte soient remodelées et un fonds d'urgence pour passer l'année, parce qu'on fait des prêts, des prêts, des prêts, mais quand on en a déjà beaucoup c'est compliqué", a expliqué à l'AFP Loïc Escourrou, président du syndicat des Jeunes agriculteurs de l'Aude.

Grande mobilisation du monde viticole à Carcassonne samedi

Ils ont installé leur campement en inscrivant sur le bitume "Genevard que des bobards", en référence à la ministre de l'Agriculture, venue dans le département début novembre pour annoncer le déploiement d'outils de soutien à la trésorerie des agriculteurs, jugés largement insuffisants par ces derniers. Le blocage devrait être levé à la mi-journée, avant une grande mobilisation du monde viticole annoncée à Carcassonne samedi.