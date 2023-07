«Les graines sont complètement desséchées» : en Gironde, les viticulteurs désemparés face au retour du mildiou

Le changement climatique n'en finit plus de faire parler de lui. Alors que les températures battent des records sur les côtes méditerranéennes, l'épisode de chaleur que connaît l'Europe du sud se déplace progressivement vers le nord. En France, une dizaine de départements sont désormais en vigilance orange pour canicule. En Gironde, les chaudes températures provoquent l'inquiétude des viticulteurs. Cet épisode de chaleur couplé à de l'air humide favorise l'apparition du mildiou.

Ce champignon est désormais présent dans 90 % des exploitations de la région. Le constat est sans appel pour ce viticulteur dont l'exploitation de 40 hectares à une heure de Bordeaux n'est pas épargnée par le mildiou : "On est sur une parcelle de merlot. Et par exemple si je prends une grappe, on voit bien que le mildiou a fait ses effets. Les graines sont complètement desséchées", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Une météo clémente… pour les champignons

"On peut aller de dix, 20, 30 % de dégâts sur certaines exploitations, jusqu'à 80 à 100 % de dégâts", sur certaines parcelles s'alarme Stéphane Gabard, viticulteur, qui pointe la météo. "Il y a un effet hammam" en ce moment poursuit-il. "Problème, le mildiou est un champignon. Et un champignon, les conditions favorables, c'est de la chaleur et de l'humidité. Or cette année, on a eu la conjonction des deux : de très fortes températures au mois de mai et de juin et des pluies qui revenaient tous les trois à quatre jours", poursuit-il.

Des viticulteurs qui redoutent l'impact économique du mildiou. Un nouveau coup dur pour la région qui subit de plein fouet le dérèglement climatique. Gel de printemps, forte sécheresse, forte humidité et épisode de grêle d'une violence inédite. C'est la sixième année consécutive depuis 2017 que le vignoble girondin est affecté par des aléas climatiques qui perturbent, et parfois anéantissent les récoltes.