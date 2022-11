«Les gens tentent le tout pour le tout» : un millier de migrants ont tenté de traverser la Manche

Comment stopper le flux illégal de migrants entre Calais et Douvres, traversée illégale de la Manche ? Paris et Londres ont signé ce lundi un nouvel accord pour lutter ensemble contre les traversées de migrants dans la Manche, source de tensions régulières depuis plusieurs années entre Paris et Londres. La France devra augmenter de 40% ses forces de sécurité, en échange de 72,2 millions d'euros versés par les Britanniques.

"Le passage va être de plus en plus compliqué"

Le sujet est brûlant jamais autant de migrants ont tenté la traversée périlleuse de la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Près d'un millier de migrants ont tenté de passer en Angleterre ce week-end. Au large de Calais, de nombreuses embarcations de fortune se sont retournées, donnant lieu à d'importantes opérations de sauvetage avec une vedette de la police belge et un hélicoptère. Ces départs massifs sont dus aux bonnes conditions météorologiques, explique une bénévole de l'association d'aide aux migrants "Salam" : "C'est peut-être le dernier week-end où il fait aussi beau. Ensuite, ça va de nouveau être la pluie, le froid, le vent. Le passage va être de plus en plus compliqué".

"Un état d'épuisement total"

"Les gens tentent le tout pour le tout en prenant tous les risques, parce que l'eau est froide tout de même. Je pense que la mer doit être entre dix et onze degrés. On a retrouvé beaucoup de personnes mouillées de la tête aux pieds, les pieds en sang. On les sent dans un état d'épuisement total", poursuit la bénévole. Plus de 40.000 personnes ont traversé la Manche depuis le début de l'année, cela représente 12.000 migrants de plus qu'en 2021.