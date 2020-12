Les dons en baisse au sein de l'Eglise catholique : "Le confinement rend un peu égoïste"

REPORTAGE

Après le choc sanitaire du Covid-19, le "choc financier" pour l'Eglise catholique en France. Les paroisses ont en effet perdu 30 à 40% de leurs ressources financières, soit une perte totale de 90 millions d'euros, selon les chiffres communiqués mercredi par la Conférence des Evêques de France. Durant les deux confinements, les églises ont été fermées, empêchant ainsi la tenue des quêtes. Depuis l'assouplissement des mesures, les bancs des lieux de culte restent clairsemés : un fidèle sur trois n'est pas revenu, en Ile de France.

Les autres formes de dons ont également chuté en raison de la situation. "Le fait de pas se sentir en communauté nous déstabilise un peu. Quand vous êtes chez vous, vous ne pensez qu'à vous. Le confinement rend un peu égoïste", regrette une paroissienne.

"Moins présents physiquement, on l'est aussi moins en esprit", reconnait Pierre-Louis, trentenaire. C'est la catégorie d'âge qui a le plus arrêté de donner. "Ce n'est pas forcément un réflexe, mais c'est un bon rappel à faire. Il y a de l'anxiété, tout le monde fait attention à mettre de l'argent de côté au cas où l'on perde son emploi", confie-t-il.

Des réduction de dépenses quotidiennes

Un diocèse sur trois serait en difficultés financières. La rémunération des prêtres sera garantie, assurent les évêques, mais il faudra réduire certaines activités ou dépenses du quotidien l'année prochaine, telles que l'impression par exemple. "Les gens âgés sont traditionnellement attachés au papier", explique Christophe Rousselot, responsable des ressources au diocèse de Paris. "Il est probable que le papier ait vraiment vécu et ce n'est pas négligeable parce que les coûts d'impression par paroisse sont des réalités fortes."

Les finances de l'Eglise étaient jusqu'ici relativement stabilisées avec, à titre de comparaison, un léger repli de 1,6% des ressources enregistré en 2019. Alors pour relancer les dons dans cette période de fêtes, l'institution compte parier sur le progrès : elle devrait mettre en place un système de dons possibles par SMS, directement via les téléphones des fidèles.