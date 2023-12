Les distributeurs alimentaires automatiques, une solution pour pallier le manque de commerces de proximité

Du pain, des fruits et légumes, des saucisses et même des plats faits par un traiteur... Les distributeurs alimentaires automatiques se développent en milieu rural, là où il n'y plus de commerces. Ils sont situés le long des routes, dans les villages, et connaissent parfois une forte affluence, comme à Emmerin dans le Nord, où s'est rendue Europe 1.

Le distributeur automatique alimentaire, situé en face d'un champ, ressemble à un chalet en bois avec à l'intérieur 160 casiers. Sandrine y achète régulièrement ses fruits et légumes en libre-service. "Je vais prendre des kiwis, les choux de Bruxelles, ça m'intéresse aussi. Il y a du choix, c'est à proximité, je n'habite pas très loin et puis on vient quand on veut", explique-t-elle.

"Un vrai enjeu pour de nombreuses communes"

Le distributeur est ouvert de 8h à 20h pour éviter les dégradations pendant la nuit. La journée, Marie-Elisabeth, maraichère, réapprovisionne les casiers toutes les 30 minutes. "On ne vit que de ça, c'est notre bébé... En moyenne, nous avons plus de 50 personnes par jour et le week-end c'est doublé", se réjouit-elle.

En effet, il y a énormément de passage devant ce distributeur fabriqué par l'entreprise Le Casier Français. "Vous avez un vrai enjeu avec des nombreuses communes de France qui n'ont plus de commerces", explique Nicolas Blicq, directeur financier. "C'est pour ça aussi que les casiers sont un vrai carton plein. Ils apportent une solution à la population, aux producteurs et artisans locaux..."

Signe de l'engouement pour ces distributeurs : cette société a connu une croissance exponentielle, avec un chiffre d'affaires multiplié par six en trois ans.