À Lauzach, dans le Morbihan, la boulangerie rouvre ses portes après 50 ans de fermeture

Pouvoir s'acheter du pain frais, un acte anodin pour de nombreux Français, mais pas pour les habitants de Lauzach, dans le Morbihan. Notamment en raison d'une forte baisse de sa population, cela faisait 50 ans que le village n'avait plus de boulangerie. Aujourd'hui, la dynamique s'est inversée, la commune renaît et un couple de boulangers vient de s'installer, soutenu par la mairie. Europe 1 est allée à leur rencontre.

Baguette chaude et croustillante sous le bras, les habitants de Lauzach se réjouissent de l'arrivée d'Olivier et Aurélie, un jeune couple de boulangers, dans le village. "Je suis ravie. D'ailleurs, je dois vous dire de la part de ma fille qu'ils ont adoré le pain aux noisettes", sourit une habitante en prenant son pain. "C'est bien d'avoir des petits commerces et surtout la boulangerie, c'est important", ajoute la cliente. "On est dans un village breton traditionnel. Il y avait un dépôt de pain quand même, mais maintenant on fait partie de l'aventure", se réjouit Aurélie.

Population jeune et en augmentation

En plus de la nouvelle boulangerie, le village a connu cette année son premier petit marché de Noël. La population est jeune, en augmentation, et le maire, Patrice Le Penhuizic, est fier de cette dynamique. "Lauzach a connu une période où on avait seulement un bar épicerie qu'on a sauvé il y a une vingtaine d'années. Depuis, des services à la personne se sont installés. Mais la boulangerie, pour le citoyen, c'est important", insiste l'élu. Important aussi pour ceux qui, plus tard, envisageront de s'installer dans ce petit village du Morbihan.