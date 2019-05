"Les cinq temps de l'amour", cette règle qui permettrait aux couples de mieux vivre leur sexualité

LE TOUR DE LA QUESTION

Comment mieux concilier la sexualité entre les deux partenaires d'un couple ? Comment faire en sorte, dans le cas d'une relation hétérosexuelle, que la femme puisse prendre autant de plaisir que l'homme durant l'acte sexuel ? Le psychiatre Philippe Brenot, directeur des enseignements de sexologie à l'Université Paris V René Descartes, publie ce jeudi Pourquoi c'est compliqué l'amour, comprendre nos différences pour une vie à deux épanouie, aux éditions Les Arènes. Il y énonce "une règle assez simple", appelée "les cinq temps de l'amour", qui permet selon lui de jouir équitablement et d'apaiser certaines tensions dans les couples.

Un processus à suivre pour lever les "malentendus"

"Les hommes savent très peu ce qu'est le désir. Le réflexe érectile des hommes est tellement immédiat qu'il nous échappe la plupart du temps. Or, l'érection féminine va se dérouler dans un temps beaucoup plus long. La montée de l'excitation, c'est au moins 20-30 minutes", explique d'abord Philippe Brenot, interrogé par François Clauss, jeudi sur Europe 1. Selon le psychiatre et anthropologue, entre ces deux temps d'excitation (celui de l'homme et celui de la femme), il persiste "beaucoup de malentendus." Cela a trait, explique le spécialiste, avec le fait que "les hommes ne respectent bien souvent pas cette règle" des "cinq temps de l'amour."

Mais en quoi consiste-t-elle vraiment ? "Les cinq temps de l'amour, c'est rejouer chaque jour ce qui s'est passé lors de la rencontre", indique Philippe Brenot, qui précise chaque étape.

Le temps de la séduction

Dans cette première phase, on rejoue les prémices, les premières rencontres, les premiers cafés. Là, "on ne se touche pas. Cette phase de séduction peut durer longtemps."

Le temps de la tendresse

Pour cette étape, "on se tient la main, on se fait des caresses, on va peut-être s'embrasser, mais on ne se met pas la main aux fesses." En clair, on éveille lentement - mais sûrement - nos sens.

Le temps de l'érotisme

Là, les choses s'accélèrent. Le couple "va peut-être se toucher plus intimement", glisse Philippe Brenot.

Le temps de l'excitation

Les trois premières phases conduisent à un état d'excitation, à la fois chez l'homme et chez la femme.

Le temps de la sexualité

Le processus est enclenché et conduit à cette ultime étape, celle de l'acte sexuel.

"Laisser le temps à la sexualité féminine de se développer"

Dans son cabinet, Philippe Brenot l'a observé à de très nombreuses reprises : "La plupart des sexualités qui ne marchent pas, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'excitation d'un côté ou de l'autre. Le plus souvent, les hommes ont assez d'excitation, mais ils n'ont pas laissé assez de temps à l'excitation féminine de se développer", explique le psychiatre. En bref, "ce qui manque, c'est la séduction."