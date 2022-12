Tabagisme : de plus en plus de fumeuses en France

Un baromètre de Santé publique France révèle ce mardi qu'après une baisse du tabagisme d'une ampleur inédite en France entre 2014 et 2019, cette baisse a été interrompue. Aujourd'hui, on compte 15 millions de fumeurs en France, dont 12 millions de fumeurs quotidiens. En 2021, trois personnes majeures sur dix ont déclaré fumer, cela représente 31,9% des français, soit en légère hausse d'un point et demi (30,4%) par rapport à 2019. Mais cette augmentation du tabagisme est plus marquée notamment chez les femmes.

Plus de fumeuses depuis la crise sanitaire

En 2021, il y a eu plus d'un million de fumeuses en plus par rapport à 2019. Il s'agit de femmes qui n'ont jamais fumé auparavant, ou d'un retour à la cigarette après un arrêt. Cette hausse de la consommation de tabac chez les femmes est directement liée à la crise sanitaire : "Les femmes pendant la crise ont plus souvent perdu leur emploi. Et pour les femmes qui télétravaillaient, elles ont connu plus fréquemment une présence des enfants dans la même pièce", explique Viêt Nguyen-Thanh, responsable d'unité addictions de Santé Publique France.

"Tout ça a pu créer des conditions de charge mentale importante et de stress qui ont pu être affrontées par une augmentation de la consommation de tabac ou par une reprise du tabagisme", poursuit-elle.

Au total, huit millions de femmes fument tous les jours en France. Pour inciter les fumeuses et tous les Français à l'arrêt de la cigarette, des témoignages d'anciens fumeurs seront diffusés à la télé et sur les réseaux sociaux à partir de février 2023.