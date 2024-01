LES BONNES RÉSOLUTIONS - Épisode 3 : refaire du sport

Arrêter de fumer, ne plus boire d'alcool, être plus heureux, plus écolo... Chaque année, les Français multiplient les résolutions en début d'année avec un seul objectif : les tenir pendant les douze prochains mois. Parmi les bonnes mesures que l'on souhaite prendre pour protéger sa santé : faire du sport.

Frédric Michel, correspondant à Nice, a décidé de se mettre à la boxe, une activité qui intrigue régulièrement les Français. "Premier travail : on fait les fondamentaux. Donc, on va apprendre à donner un direct, un crochet et un uppercut", explique au micro d'Europe 1 Myriam Lamare, douze fois championne du monde de boxe anglaise et de boxe française.

Et pourquoi pas la course ?

"Ce qui est extraordinaire dans la boxe, et dans tous les sports de combats, c'est qu'on peut commencer à n'importe quel âge", poursuit-elle. "La boxe est considérée comme le sport le plus complet. En même temps, on renforce les muscles, on renforce sa confiance, on fait un gros travail de mental et on a un gros travail de cardio", souligne la championne du monde.

Pour ceux qui recherchent un sport moins physique, pourquoi ne pas tenter de courir, notamment en bord de mer lorsque l'on habite sur la côte. "La course, c'est aussi bon qu'aller à la salle. On extériorise toutes les énergies négatives", explique un retraité, fervent défenseur de la pratique, sur la promenade des Anglais. "Ce qui est agréable, c'est de voir des paysages différents, de respirer un peu d'air frais. C'est mieux que de courir en salle", conclut un autre pratiquant.

Jeu d'adresse

Et pour les amateurs de moment de convivialité, pourquoi ne pas tester un sport local du sud de la France. "La pétanque, ça muscle", assure une Niçoise. "En fait, il faut beaucoup de concentration. Ça apprend l'adresse aussi", ajoute un autre bouliste, qui "recommande vivement" ce sport.