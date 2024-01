LES BONNES RÉSOLUTIONS - Episode 1 : Le Dry January qui change la vie

Nouvelle année, nouvelle résolution ! Ce 1er janvier, pour commencer, sur de bonnes bases, il faut reposer son foie. Et pour cela, pourquoi ne pas réduire sa consommation d'alcool ? C'est tout le principe du Dry January, le janvier sobre. Europe 1 s'est entretenue avec Pierre, 30 ans, convaincu des bienfaits de cette cure de désintox.

"Sur 2023, c'est clairement la meilleure décision qui a entraîné plein d'autres effets collatéraux. Faire du sport, avoir envie de faire des choses, de lancer des projets. C'est vrai que quand on passe le week-end en gueule de bois, on a moins l'énergie pour faire des choses", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Peur du regard des autres

Il y a encore un an, Pierre buvait plus d'une dizaine de verres d'alcool par semaine. C'est au-delà des recommandations de Santé publique France. Pour voir s'il est capable de ne plus boire, il décide de tester le Dry January mais pas sans appréhension.

"J'avais surtout peur du regard des autres. Quand on est en soirée, le réflexe qu'on va te proposer, c'est juste de prendre une bière et pas prendre un Coca, par exemple. Et aussi de se dire 'est-ce que je vais être capable de résister alors que les autres consomment de l'alcool ?' C'est surtout ça qui me faisait peur".

Ne rien s'interdire

Plus le mois avance, plus il voit les effets bénéfiques de cet arrêt : un meilleur moral, plus de motivation, de belles économies. Alors au bout de 30 jours sans alcool, il décide de continuer. Aujourd'hui, il n'a pas repris mais ne s'interdit rien.

"S'il y a un très bon vin ou par exemple une très bonne bouteille qui est sortie, je ne vais pas m'empêcher de boire parce que j'en ai envie. En revanche, je suis beaucoup moins tenté qu'avant et ça ne me dit pas trop grand-chose. En fait, je ne veux pas être moralisateur en disant 'faut pas boire' mais ce que je peux dire, c'est tenter l'expérience et vous verrez par vous-même."

Alors c'est parti ! Avec tous ces conseils, il ne nous reste plus qu'à se lancer : 30 jours sans alcool pour faire du bien à sa tête, à son corps et à son portefeuille.